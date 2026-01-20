Кийт Ърбан вече живее с новата си?

Кийт Ърбан бързо продължи напред след развода с Никол Кидман. Преди дни стана ясно, че 58-годишният музикант има нова дама до себе си и вече дори живее с нея.

Затова дъщерите му от актрисата, Съндей Роуз на 17 г. и Фейт Маргарет на 14 г., придружават майка си на събития и я подкрепят.

"Чувам, че Ърбан си има някого, затова момичетата публично подкрепят майка си. Хората дори смятат, че те живеят заедно", коментира източник на "Daily Mail".

И посочва, че връзката е сериозна.

Източникът казва още, че Кийт все още живее в Нашвил и подготвя албум за "разбито сърце".

