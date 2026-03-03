Костадинов: Щом успяхме да се освободим от турско робство, ще се освободим и от мафията

Лидерът на "Възраждане" отбеляза празника с пост в личния си профил във Фейсбук.

България отбелязва 148 години от Освобождението си, като по традиция националният празник става повод и за силни политически заявки. Лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов използва Трети март, за да направи паралел между историческото турско робство и съвременната политическа ситуация в страната.

"Щом успяхме да се освободим от турско робство, ще се освободим и от робството на мафията и мутрите", написа Костадин Костадинов в публикация в личния си профил във Facebook.

Освен критичния прочит на съвременната действителност, председателят на "Възраждане" не пропусна да се обърне директно към гражданите по случай честванията.

"Честит национален празник, българи", добави Костадин Костадинов в своето обръщение в социалната мрежа.