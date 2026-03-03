IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 30

Костадинов: Щом успяхме да се освободим от турско робство, ще се освободим и от мафията

България отбелязва 148 години от Освобождението си

03.03.2026 | 10:35 ч. 46
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Лидерът на "Възраждане" отбеляза празника с пост в личния си профил във Фейсбук.

България отбелязва 148 години от Освобождението си, като по традиция националният празник става повод и за силни политически заявки. Лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов използва Трети март, за да направи паралел между историческото турско робство и съвременната политическа ситуация в страната.

Свързани статии

"Щом успяхме да се освободим от турско робство, ще се освободим и от робството на мафията и мутрите", написа Костадин Костадинов в публикация в личния си профил във Facebook.

Освен критичния прочит на съвременната действителност, председателят на "Възраждане" не пропусна да се обърне директно към гражданите по случай честванията.

"Честит национален празник, българи", добави Костадин Костадинов в своето обръщение в социалната мрежа.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Костадин Костадинов Възраждане Трети март национален празнки
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem