ЦИК не допусна до изборите коалиция "Подкрепи Радев"

Опит да се регистрира за парламентарните избори коалиция, директно обявяващ се за подкрепа на бившия президент Румен Радев, беше отхвърлен от Централната избирателна комисия (ЦИК). Съмишленици на Радев вече регистрираха за вота коалицията "Прогресивна България".

На 4 март в комисията е постъпило заявление от името на коалицията "Подкрепи Радев", обединяваща "Българска земеделска партия", "КОЙ – Компетентност, Отговорност и Истина". Представител на коалицията е Светозар Съев, предаде "Сега".

От ЦИК са поискали формацията да промени наименованието си с мотива, че "съдържащия се в него призив за подкрепа на конкретно физическо лице, което представлява превратно упражняване на права и заобикаляне на закона". Комисарите са посочили, че физическо лице може да стои в центъра на изборната надпревара, ако е издигнато като независим кандидат от инициативен комитет.

"Когато заявителят избира наименование, което по смисъла си представлява кампания "за" конкретно лице, се създава впечатление, че лицето е самостоятелен политически субект/носител на кандидатура "на национално ниво", което законът в изборите за народни представители не допуска", аргументирали се от ЦИК.

От въпросната коалиция реагирали като представили документи за регистрация на друга коалиция под наименованието "Просперираща България", което звучи доста близко до "Прогресивна България", с която Радев ще участва във вота. Не осигуряват обаче задължителния списък с 2500 подписа на граждани, подкрепящи коалицията, и заради това ЦИК отказва регистрацията.

Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април, каза заместник-председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева на първия редовен брифинг на ЦИК, посветен на вота.

Една от партиите е оттеглила документите си за участие, а на две коалиции е отказана регистрация, обясни Матева.



Вчера 27 партии и коалиции се регистрираха за участие в изборите за народни представители, насрочени на 19 април. Крайният срок за регистрация в ЦИК изтече днес.

15 са партиите, а 12 коалициите, които внесоха необходимите подписи за регистрация за участие в предсрочния парламентарен вот, става ясно от регистъра на ЦИК.

На последните предсрочни парламентарни избори, проведени в България на 27 октомври 2024 година, участие взеха 19 партии, 9 коалиции и 1 независим кандидат. Преди това – през юни 2024 година в изборите участваха 32 политически формации – 20 партии, един независим кандидат и 11 коалиции.