Запрянов: Иран няма да ни уплаши, има промяна в готовността на българската ПВО

Правителството на Турция и НАТО потвърдиха за изстреляна балистична ракета от Иран по посока на Турция. Ракетата е унищожена от силите на Алианса. Това нападение не е провокирано с нищо, и подобно на нападението срещу Кипър показва, че иранският режим не се съобразява с това кои участват във военната операция и кои не. Изстрелването на ракета срещу страна-членка на НАТО е опасна ескалация. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов на извънреден брифинг.

Стратегическият командващ на НАТО направи изявление, с което обяви, че противоракетната отбрана на Алианса е в готовност да реагира на всякаква опасност срещу територията на НАТО, и това се случи. Ракетата е унищожена от ПВО на Алианса. Готовността на силите за ПВО ще се поддържат на високо ниво, обясни министърът.

От 13.00 ч. днес проведох заседание с ръководния военен състав, на което направихме оценка на рисковете и на готовността на нашите въоръжени сили да се справят с подобни действия и заплахи. Има промяна на готовността на някои наши формирования, отговарящи за българската ПВО. В момента се изготвя доклад, който ще бъде представен на премиера, за Съвет по сигурността, който той ще насочи. На този Съвет на базата на доклада, ще направим конкретни предложения за гарантиране на сигурността на гражданите ни.

Алиансът няма да се огъне, плановите мероприятия ще продължат да се провеждат, навсякъде се провеждат учения на НАТО, така че Иран няма да ни уплаши да спрем укрепването на силите на Алианса. НАТО е най-сигурният гарант за защита на нашата територия, допълни Запрянов.