Кацарчев: Не е приемливо хора със стаж да работят за осигурителен

“За нас беше изненадващо, защото миналата година не се прие пътната карта, а сега се бърза за изменението на Кодекса за социално осигуряване (КСО), касаещо пенсионната система. Сега беше отложено гласуването”, сподели главният икономист на КТ "Подкрепа" Атанас Кацарчев.

По думите му не е добре да се предприемат реформи без широка обществена подкрепа, без финансови анализи и без достатъчно аргументи.

КТ "Подкрепа" е започнала анкета с въпроси за пенсионното осигуряване. До момента над 600 човека са я попълнили, а въпросниците могат да се намерят на Фейсбук страницата на синдиката.

Пенсионната система отново е на дневен ред заради промяната в КСО и въвеждането на т. нар. “мултифондове”, стигнали до второ четене в НС и отложени за тази седмица. Иначе пенсиите през март ще се изплащат от 9 март тази година.

"Анкетата е може да се попълни от всеки, който желае, няма значение дали е член, или не на синдиката. За трите стълба на пенсионната реформа, въведени през 2004 г. трябва да се види какво се случва. Но резултатите не са обнадеждаващи за тези, които се пенсионират в момента и получават от двете страни пенсии”, коментира Кацарчев в интервю за БНР.

“Проиграхме сценарии за доходност по лична партида, сега започваме изчисления по отношение на размера на пенсията. Това, което излиза като данни не е обнадеждаващо", коментира Кацарчев и посочи, че всички, които са работили 40 години и спират да работят, се оказва, че още трябва да работят, за осигурителен стаж: "За нас това не е приемливо”, коментира главният икономист на КТ “Подкрепа”.

За увеличаването на заплатите с 5%, според удължителния бюджет, Кацарчев каза, че повечето са вдигнати, но има и които не са.

"Очакваме да има афект, почти всички администрации вдигнаха заплатите с 5%, има и които не са. Това няма как да тушира напрежението - вижте какво става с цените, продължават да се покачват, вижте какво става с тока. Някой трябва да предприеме нещо. Със сигурност доходите изостават втора година. Трябваше предишното правителство да го приеме бюджета, служебното да го изпълнява, а новото да го ремонтира. Не трябваше хората да са заложници", коментира Кацарчев.