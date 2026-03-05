Ще нахлуе ли Турция в Иран?

Турция разглежда значителното кюрдско население на Иран като потенциална заплаха за вътрешното единство на Турция.

Преди началото на военните удари на САЩ и Израел срещу Ислямска република Иран, Турция се опита да запази безизразно лице, настоявайки за деескалация и отричайки слуховете за планирани действия от Анкара. Сега, когато е в ход опит за премахване на теократичния режим на Иран, Съединените щати трябва да останат бдителни относно турските военни действия.

Турското правителство, водено от президента Реджеп Тайип Ердоган, се въздържа от участие в конфликта. Вместо това, въпреки че няколко съюзници на САЩ се обединиха, за да подкрепят военните действия, Ердоган избра да осъди ударите. Ердоган дори изрази „тъга“ за смъртта на върховния лидер на Иран Али Хаменей, който беше елиминиран в първите часове на войната.

Нежеланието на Турция да участва в тази развиваща се регионална война засега не означава, че действията ѝ ще се ограничат до реторика за неопределено време. Ердоган пресмята следващите си ходове, за да се възползва най-добре от това, което може да се превърне в благоприятна криза. Засега Анкара подчертава опасенията за националната сигурност, произтичащи от миграционния натиск по източната ѝ граница с Иран. Ердоган започна да се обажда на регионални партньори в Арабския залив в безплоден кръг от телефонна дипломация, опитвайки се да получи подкрепа за прекратяване на огъня – без което той твърди, че Близкия изток ще бъде обхванат от „огнен пръстен“.

Анкара избра да не участва в бойни операции с Вашингтон, своя съюзник по договора, за отстраняване на режима в Техеран. Това помага да се обясни защо Иран досега не е насочил военни активи в Турция, както направи с няколко арабски държави като Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Катар.

Но конфликт, който продължава няколко седмици, може да принуди Анкара да разположи военните си сили в Иран. И най-вероятният катализатор, който би накарал Анкара да предприеме военни действия, е решимостта, че кюрдска заплаха за Турция може да възникне от обхванатия от смут Иран.

И тази възможност може скоро да се появи на хоризонта: Президентът Доналд Тръмп наскоро проведе телефонен разговор с регионални кюрдски лидери. Ако президентът възнамерява да предизвика кюрдско въстание в Иран, за да свали режима, това би могло да бъде претекстът, от който Ердоган се нуждае, за да влезе в Иран.

Как Турция разиграва иранска кюрдска заплаха

Когато перспективите за военни действия на САЩ рязко нараснаха през януари 2026 г., турските лидери поискаха преговори от името на Техеран, дори накараха външния министър на режима да се изкаже на пресконференция в последния момент в Истанбул на 30 януари. Оттогава президентът Реджеп Тайип Ердоган и външният министър Хакан Фидан тормозят Вашингтон и НАТО да избегнат военен отговор, посочвайки регионалната дестабилизация като основен страх.

Предполагаемата подготовка на Анкара за най-лошия сценарий – колапс на иранския режим и хаос на границата – привлече широко внимание. Докато турската дирекция по комуникациите бързо отрече „планове за нахлуване в иранска територия по съображения за сигурност“, спекулациите за действията на Турция изобилстват. Ако Турция действа военно, най-вероятното оправдание, което ще даде, е операция за предотвратяване на „терористични атаки“, произтичащи от ирански кюрди, свързани с иранската Партия за свободен живот на Кюрдистан (PJAK). PJAK е клон на сепаратисткото кюрдско движение в Турция, Кюрдската работническа партия (PKK), която Турция, Съединените щати и Европейският съюз считат за терористична организация.

На 22 февруари PJAK се присъедини към четири други ирански кюрдски партии, за да сформира коалиция за „борбата за освобождението на Източен [ирански] Кюрдистан“. Турските ултранационалистически медии вече започнаха да бият тревога относно това, което те смятат за неизбежния план на PJAK за установяване на „терористичен коридор“ на източната граница на Турция, подобен на бившата зона на контрол на кюрдските сили в Сирия.

Към края на февруари военната позиция на Анкара показваше готовност за провеждане на трансгранични операции, ако турските лидери ги сметнат за необходими или подходящи. Въпреки противопоставянето на военната намеса в Иран, Турция разреши на самолети на НАТО за ранно предупреждение и контрол във въздуха (AWACS) да извършват мониторингови мисии над Източна Турция. Тези самолети са предназначени да наблюдават движението на вражески самолети и ще предоставят на Турция ценна разузнавателна информация за непосредствените развития.

Турските изявления в момента отразяват смесица от отричане и отворени оправдания по въпроса за трансграничните операции в Иран. В отговор на слуховете за планове за нахлуване в случай на американски удар, турското Министерство на отбраната потвърди на 26 февруари, че подобни твърдения „не отразяват истината“.

Турските военни авантюри през последното десетилетие демонстрираха лекомислието на Анкара по отношение на зачитането на територията на съседите. Въпреки постоянните твърдения на Ердоган, че териториалната цялост на Сирия е „стратегическа необходимост“ за Турция, армията на Анкара продължава да окупира големи части от Северна Сирия, плод на три нашествия между 2016 и 2019 г. Това може да е вариант, който Турция обмисля с развитието на ситуацията в Иран, пишат за TNI Синан Чиди, старши сътрудник по въпросите на Турция във Фондацията за защита на демокрациите (FDD), и Уилям Доран, студент в Училището по външна служба „Уолш“ към Университета Джорджтаун.

Какво може да предизвика турски военни действия

Международните медии посочват евентуална бежанска криза като достатъчна причина за трансгранична дейност на Турция. Границата на Турция с Иран, макар и с военни наблюдателни пунктове, може да бъде натоварена от масово разселване на цивилни, дори като се има предвид отдалеченият и опасен терен.

И все пак най-важният претекст за големи турски трансгранични операции или териториално завземане в северозападен Иран е въпросът с PJAK. Ако свободата на маневриране на PJAK нарасне с големи удари по иранското правителство, Турция може да започне трансгранични операции. PJAK не участва в текущия процес на разоръжаване на ПКК с турското правителство, което може да смекчи политическата напрегнатост, с която Ердоган би се сблъскал у дома при намеса срещу иранските кюрди. Анкара също така е атакувала елементи на PJAK в Иран и другаде. Кюрдските издания съобщиха през септември 2020 г., че турска артилерия е обстрелвала предполагаеми позиции на PJAK близо до ирано-турската граница. През август 2022 г. турски удар с дрон уби висш офицер на PJAK по време на посещение в Сирия.

Независимата турска преса описа два възможни сценария за турски военни действия: ранен етап на установяване на гранични убежища за бежанска криза и по-късни нахлувания в Иран за осигуряване на буферна зона, ако иранската държава се провали. Интервенцията на Турция в Северен Ирак – комбинираща обширни въздушни удари с мрежа от наземни постове в планински, укриващ бунтовници хинтерланд – дава улики за това как би могла да изглежда такава буферна зона в Иран. Въпреки това, мащабът на активността на PJAK или кюрдската коалиция в един разпадащ се Иран би бил крайният определящ фактор.

Ердоган има конкретен интерес от ограничаване на трансграничните операции. Следващите избори в Турция са най-много след две години и президентът изглежда е готов да издигне сина си, Билал Ердоган, за лидер на Партията на справедливостта и развитието (ПСР). Широко разгърнато и скъпо военно разполагане не е благоприятно за политическото бъдеще на неговата партия и всякакви военни нахлувания най-вероятно ще бъдат балансирани със загриженост за вътрешната избираемост.