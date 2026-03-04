50 българи блокирани на Малдивите, искат им 660 000 паунда за чартърен полет

Хиляди българи все още не могат да се приберат в страната ни. Те са не само в засегнатите страни, а и на далечни дестинации, прибирането от които изисква прекачване.

На 28 февруари четири приятелки се връщат от екскурзия в Шри Ланка. Полетът им е с прекачване през Доха. „Оставаха някъде около 50 минути и се оказа, че няма да кацнем там. Озовахме се в Оман, в Мускат“, разказва Калина Славова по бТВ.

Първо не знаят какво се случва. Остават в самолета, на пистата 6 часа. След това авиокомпанията организира и плаща хотели за всички пътници. 4-те момичета са единствените българи на борда. Започват първо сами да мислят вариант за спасение. Полети има. Места - почти не. А цените са високи.

„Ще дам пример, който ни шокира - единственото свободно място от Мускат до Истанбул беше 2500 евро“, посочва Ванина Луканова.

Търсят помощ и от държавата ни. Поддържат контакт с българското посолство в Катар. От там им съобщават, че се готви полет за евакуация от Оман и че ще се изпълни на 5 март.

„Този полет към България ще бъде безплатен. Наша е отговорноста да стигнем от Мускат до Салама“, казва Симона Методиева.

„Ще има някакво приоритизиране, но ние се надяваме, че ще успеем също да се качим“, казва Ванина.

На Малдивите, на меден месец, са Евелин и Станислав. По план на 2 март трябва да излетят към България. Полетът им е отменен.

„Имаме група от българи, които сме в плен тук на острова… Вече наброяваме над 50-60 човека. Още на първия ден се свързахме с кризистния център, откъдето не ни предоставиха никаква информация“, посочва Станислав Василев.

Българите правят опит сами да организират чартърен полет.

„Вече имаме и конкретна оферта от компания. Полетът е на стойност от 660 000 паунда. За 50-местен самолет“, казва още той.

Не само българи се оказват без възможност за напускане на Малдивите. Така - хотелите са препълнени. А цените скачат - от порядъка на 1000 долара за 2 нощувки.

От външното министерство съобщават, че за последните 24 часа от Мале - столицата на Малдивите, са излетели самолети до различни европейски градове.

„Но всички са пълни. Възможността е да си вземем полети за друга страна, която не лети през военната зона на цени от около 10 000 лева“, казват потърпевшите.

Първоначално Евелин и Станислав презаверяват билетите си за 6 март. Но и този полет е отменен. Сега - надеждата им е 7 март.