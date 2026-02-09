IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кралско наказание - Андрю Маунтбатън-Уиндзор ще живее "в изгнание" в красивото имение Сандрингам

Опозореният брат на крал Чарлз III напусна дома си в Уиндзор, но ще продължава да живее сред идилия и лукс

09.02.2026 | 21:44 ч. 2
Снимки: Getty Images

Опозореният брат на крал Чарлз III, Андрю Маунтбатън-Уиндзор, вече е напуснал дома си в Уиндзор, Роял Лодж, и се е преместил в имението Сандрингам, но местните жители никак не са доволни.

Андрю най-накрая е освободил огромната си доскорошна резиденция с 30 стаи след месеци на слухове и спекулации. Засега той ще отседне в Ууд Фарм Котидж в имението Сандрингам, докато близкото имение „Марш“ Фарм не бъде подготвено за него. Докато той се нанася във временното си жилище, PA Media разговаря с местните жители и те осъдиха ситуацията.

За мнозина фактът, че Чарлз дава на опозорения си брат място за живеене в кралското си имение, е ябълка на раздора. Британците са недоволни, че Андрю всъщност изобщо няма да бъде изгнаник, въпреки доказаните му възползвания от жертвите по делото срещу педофила Епстийн. Братът на краля ще продължава да живее в лукс и ще продължава да има прислуга, която да го обслужва „на ръка и крак“.

Въпросната вила Ууд Фарм в Сандрингам, Норфолк, е мястото, където принц Филип (бащата на Чарлз и Андрю) живееше след като се пенсионира от публични задължения през 2017-а. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

 

Андрю Маунтбатън-Уиндзор
