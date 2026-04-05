Балабанов: Изпълнихме това, което обещахме на предишния вот

Оценката ще я дадат българските граждани на изборите. Изпълнихме това, което им обещахме преди последните избори – че ще направим всичко възможно България да има редовно правителство и в държавата ни да има стабилност. Удържахме на думата си”. Това заяви за Нова телевизия Станислав Балабанов от ИТН.

Балабанов каза, че не е логично секретари на президента и хора, които са на обикновена държавна позиция в сградата на президента, да ползват НСО.

„Когато бяхме на последните консултации, получихме лична молба от Радев, че българската президентска институция има необходимост да изглежда по-представителна, когато има чужди посещения", каза Балабанов. „Първоначално подкрепихме логиката, че обикновени служители не трябва да се ползват с НСО”, допълни той. „Направихме нещо феноменално за мен – Бойко Борисов никога повече няма да е министър-председател”, каза Балабанов. „Българските граждани, когато всички отидем на тест пред тях, преценяват кой с каква тежест и с какво носене на отговорност трябва да бъде".

„Не можеш да покровителстваш секти и да се правиш, че не се е случило”,

каза Балабанов относно критиките на ИТН към ПП-ДБ след случая „Петрохан”.

За и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, Балабанов каза, че не е легитимен главен прокурор.

„Понеже мандатът е изтекъл, казусът е свързан с мандатността. Той е в заварено положение”, каза Балабанов.