Актьорът Шая Лабъф се сби в заведение и го арестуваха ВИДЕО

Шая Лабъф изкара тежка нощ в Ню Орлиънс - замеси се в бой, който наложи идването на парамедици на място, а финалът бе... арест, научи TMZ.

По информация на медията, спречкването е станало малко след полунощ във вторник. Видеа от момента показват как актьорът е навън пред заведението, без тениска, с татуировката на гърба му на показ, изправен срещу група хора. На други кадри се вижда как се навежда към мъж на улицата и опитва да говори с него.

Очевидец твърди, че персоналът е извел Шая от бара по неясна причина, след което се е стигнало до масово сбиване. След това актьорът тръгнал надолу по улицата, но се върнал обратно пред заведението, където парамедици му оказали помощ, разказва свидетелят.

На кадрите Лабъф получава медицинска помощ, без да изглежда сериозно наранен, докато говори оживено с екипа на спешна помощ. Друг фотограф го е заснел, след като вече е бил качен в паркирана линейка с включени светлини.

Според съдебни документи Шая е бил арестуван и е обвинен по две точки за лека телесна повреда.

Актьорът има история със зависимости и психични трудности. След арест през 2017 г. в Савана, щата Джорджия, за публично опияняване и нарушаване на обществения ред, той е влязъл в рехабилиталиционен център по разпореждане на съда. Оттогава трезвеността е на приливи и отливи, но той неведнъж е търсил дългосрочна подкрепа - включително терапия и структурирани програми за възстановяване. В миналото Шая е свързвал злоупотребата с вещества с нелекувана травма и ПТСР от детството.

Ден по-рано TMZ публикува видео и снимки на Шая как танцува и купонясва във Френския квартал, докато се забавлява след парада Марди Гра в града. На кадри от самата сцена пред бара се вижда и как е блъскан, удрян и държан на земята, преди да пристигне полицията.