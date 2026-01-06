IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж е с черепно-мозъчна травма след масово сбиване с колове, двама са задържани

Има още двама пострадали, освободени са за домашно лечение

06.01.2026 | 12:32 ч. 20
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

При масово сбиване в плевенското село Мечка са пострадали трима мъже. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Плевен. Сбиването е станало на улица в селото.

Пострадалите са на 19, 25 и 20 години. Най-младият е настанен за лечение в болница в областния град с черепно-мозъчна травма. На другите двама е оказана медицинска помощ и са освободени за домашно лечение, допълват от полицията.

Сигнал за инцидента е постъпил в районното управление на полицията в Пордим вчера в 15:30 часа като на мястото са изпратени полицейски служители. Извършени са огледи. Иззети са дървени колове, с които е извършено нападението, както и други веществени доказателства.

Задържани за срок до 24 часа са двама мъже - на 20 и на 22 години. По случая е започнало разследване. Сезирана е Районната прокуратура в Плевен, добавят от полицията. 

