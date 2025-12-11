IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Трима пострадаха при сбиване пред магазин в Стара Загора

Между тях първоначално е избухнал скандал

11.12.2025 | 20:01 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Трима мъже пострадаха при сбиване пред магазин в Стара Загора, съобщиха от МВР в града.

Сигнал за инцидента е получен вчера около 13:00 часа. По първоначална информация на улицата пред магазин в областния град е възникнал скандал между трима мъже – на 57, 43 и 20 г., който е прераснал в сбиване.

Пострадали са и тримата участници, които са получили различни наранявания. На място е пристигнал медицински екип, тримата мъже са обслужени амбулаторно и са освободени.

Мястото е посетено и от полицейски екип. Работата по изясняване на фактите и обстоятелствата по случая продължава в рамките на започнатото досъдебно производство.

сбиване Стара Загора пострадали
