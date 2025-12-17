Мъж е с опасност за живота след сбиване в Кнежа, двама са задържани. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Плевен. Инцидентът е станал вчера. Сигнал е подаден в 16:40 часа.

Установено е, че при сбиване в частен дом в град Кнежа 54-годишен мъж е намушкал с нож 37-годишния си опонент, допълват от полицията.

На място са изпратени полицейски екипи, които са извършили оглед. Иззет е метален нож и други веществени доказателства, които са приобщени към образуваното досъдебно производство. Пострадалият е откаран за медицински преглед в Центъра за спешна медицинска помощ в Плевен с прободни рани и с опасност за живота.

По случая са установени очевидци. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Освен него е задържан и друг мъж, участвал в инцидента – 27-годишен, информират от полицията. От там допълниха за БТА, че промяна в състоянието на пострадалия няма.

По случая е сезирана Окръжната прокуратура в Плевен.