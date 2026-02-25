Китайските зодии, които ще намерят любовта в годината на Огнения кон

На 17-и февруари, вторник, официално беше посрещната китайската нова година. Тя продължава до 5-и февруари 2027 г. и ще премине под знака на Огнения кон. Със започването на тази нова година, за някои започва и нов етап в любовния им живот. Кои китайски зодии сега ще намерят любовта? Вижте отговорите на "Times Of India".

Плъх - 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Хората от тази зодия ще развият нови романтични чувства към специален човек през 2026 г. Ще има неочаквани романтично развитие за Плъховете. Те ще бъдат благословени с любов. Те манифестират това и копнеят за любов от толкова дълго време, и най-накрая ще са късметлии. Ще се чувстват по-уверени да изразят чувствата си към специален човек. Това създава сериозна връзка. Плъховете трябва да слушат вътрешния си глас и да анализират емоциите си.

Тигър - 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Тигрите сега са чувствителни, тъй като преживяха разбиване на сърцето в миналото. Но този път искат да се излекуват и да позволят на нов човек да влезе в живота им през новата година. За щастие, 2026 г. е късметлийска за тях. Наистина в живота им идва нов човек. Той ще спечели сърцето им и ще ги направи щастливи. Новият човек ще се грижи за тях, ще ги обича много и с него ще създадат духовна връзка. Така ще ги излекува. Страхотна двойка ще са.

