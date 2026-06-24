Като морска сирена: Лесни летни прически, които ще обикнете

Лятото е момент на безвремие, на лекота и на свобода. През топлия сезон забравяме за сложните стилизации и прекарваме повече време навън, край морето, басейна или на разходки под слънцето.

Именно затова лесните прически за плажа са толкова популярни – те съчетават удобство, стил и онази непринудена елегантност, която свързваме с безгрижните летни дни. Тази година вдъхновението идва от морските вълни, русалките и естествената текстура на косата.

За да си направите лятна прическа не ви трябват сложни техники, инструменти или много аксесоари – трябва ви въображение, слънце и положително настроение.

Лесни прически за плажа, вдъхновени от морето и русалките

Вълни на русалка – вечната класика на лятото

Сред най-популярните летни прически безспорно са русалските вълни.

Те създават впечатление за коса, която е изсъхнала естествено след плуване в морето. Леките, свободни вълни придават обем и движение, а визията изглежда едновременно романтична и модерна.

Тази прическа е подходяща както за дълга, така и за средно дълга коса. Най-хубавото е, че не изисква перфектно оформяне – колкото по-естествено изглеждат вълните, толкова по-актуална е визията.

Как да я постигнете: Намачкайте влажната коса с малко пяна или спрей с морска сол и я оставете да изсъхне естествено.

Можете също така да я навиете с маша в долната част и след това да разрешете косата леко с ръце.

Плитка тип „рибена кост“

Плитките никога не излизат от мода през летния сезон, а плитката тип „рибена кост“ е сред най-ефектните варианти. Тя изглежда сложна, но след малко практика се прави сравнително лесно.

Освен че предпазва косата от заплитане при вятър и влага, тази прическа носи типично морско излъчване. Разхлабените кичури около лицето правят визията още по-женствена и романтична.

Небрежен висок кок

Когато температурите станат наистина високи, високият кок е едно от най-удобните решения. Той държи косата далеч от лицето и врата, като същевременно изглежда стилно и модерно.

Как да го постигнете: Направете си хлабав кок, а за още по-непринуден ефект не е необходимо кокът да бъде стегнат.

Няколко свободно падащи кичура създават усещане за лекота и естествен чар. Това е една от най-практичните плажни прически за горещите летни дни.