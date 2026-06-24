Приятелката на шотландски национал събра всички погледи на Световното

Световното първенство по футбол тече с пълна сила и вече неусетно изминаха 2 седмици с мачове.

Тепърва емоциите и страстите ще се нажежават още и ще гледаме някои от най-напрегнатите и интересни двубои. Но освен с майсторски голове, върли фенове и впечатляващи отигравания, Мондиалът винаги изпъква и с нещо друго - атрактивните футболни половинки.

Традиционно, приятелките на най-големите звезди, като Меси, Роналдо, Холанд, Мбапе, привличат най-много внимание. И сега е така, но една друга дама също събра погледите.

Става дума за Мери - инфлуенсър и моделка - на 23 г. Тя е гадже на футболиста на Шотландия, Арън Хики, който играе в Брентфорд.

Крайният защитник определено има добър вкус, коментират фенове в социалните мрежи.

Мери вече подкрепи своя любим и на двата мача на Шотландия - първо срещу Хаити на 14-и юни, после срещу Мароко на 20-и юни. И красавицата не остана незабелязана.

23-годишната инфлуенсърка качи в Instagram серия снимки от стадионите, като позира по шотландски екип. И очарова със стегнатата си фигура, бляскавата си дълга коса и звездното си излъчване.

"Световното ти стои добре", пише фен.

Арън също подкрепя любимата си - с емотикони на червени сърца.

В профила на моделката виждаме и доста снимки по бански, с които тя отново оставя последователите си без дъх.

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