Международният филмов фестивал в Бургас се завръща с шест дни кино от цял свят

Международният филмов фестивал Бургас ще проведе своето 11-о издание от 20 до 25 юли в морския град. Програмата включва селекция от международни и български игрални, документални и късометражни филми, тематични секции и съпътстващи събития.

В рамките на шест фестивални дни публиката ще може да гледа прожекции, да се срещне с автори и професионалисти от киноиндустрията, да участва в дискусии и творчески ателиета, както и да открие част от новите посоки в съвременното кино.

Конкурсна програма с български и международни заглавия

Пълнометражната конкурсна програма ще представи филми от България и чужбина. Сред тях е дебютният игрален филм "Моя Семба" ("My Semba", Ангола, 2026) на Уго Салватера - аудиовизуална поема за ритъма на живот и устойчивостта на работническата класа в анголската столица.

В селекцията влиза и "Синя чапла" ("Blue Heron", Канада/Унгария, 2025) на Софи Ромвари, който вече привлече международно внимание с погледа си към сложните семейни отношения. "Кино "Джазира"" ("CINEMA JAZIREH", Турция/Иран/България/Румъния, 2025) на режисьорката Гьозде Курал разказва сурова история за оцеляването в Афганистан под управлението на талибаните.

Романтичната драма "Иван и Хадум" ("Iván & Hadoum", Испания, 2026) на режисьора и сценарист Иан де ла Роса отвежда зрителите в оранжерия в Южна Испания, където сред различни човешки емоции неочаквано се появява и любовта. Българското участие в пълнометражния конкурс е "Жени извън употреба" (България, 2026) на Александър Косев - филм, който проследява историите на четири жени, изправени пред различни вътрешни и външни конфликти.

14 късометражни филма в национален и международен конкурс

Общо 14 късометражни филма ще участват в конкурсната програма, разделена на национална и международна селекция.

В програмата са включени "Отвличане" на Яна Линева, "Заекът е мъртъв" на Ханис Багашов, "Утре" на Елена Валентинова, "Сини дни" на Лина Павлова, "Шрьодинговият човек" на Аспарух Франгов, "Да не бъдеш" на Габриела Пометкова, "Да правиш любов" на Венцислав Сариев, "Руи Карлуш" ("Rui Carlos") на Маргарида Паяш, "Клас" ("Class") на Руми Каул, "Толкова ниско небе" ("A sky so low") на Хоаким Мишо, "Пиратска земя" ("Pirateland") на Ставрос Петропулос, "Останалите след нас" ("Left Behind") на Янис Карпузис, "Нашата стая" ("Our Room") на Жауме Кларет Мушарт и "Пленена република" ("Captive Audience") на Кю Лин.

Жури и награди

Конкурсните селекции ще бъдат оценявани от две журита. В журито за пълнометражно кино влизат турската актриса Саадет Ъшъл Аксой и българските продуценти и режисьори Борис Десподов и Николай Мутафчиев.

Късометражната програма ще бъде оценявана от българските режисьори и сценаристи Илина Перянова и Димитрис Георгиев, както и от унгарския режисьор, саунд дизайнер и композитор Габор Холтаи.

Освен традиционните отличия, фестивалът и продуцентска къща VOESOLI ще връчат награда "техника за заснемане на филм" на победителя в българската късометражна селекция. Допълнително отличие ще бъде присъдено и от младежкото жури, което е част от програмата на фестивала.

Музика, Черно море и фокус върху Австрия

Специалните секции "Tunes" и "Black Sea" ще представят заглавия, обединени около музиката, региона и авторското кино.

Музикалната програма "Tunes" включва 4K реставрираната версия на "Токио мелодия: Филм за Рюичи Сакамото" ("Tokyo Melody: A Film About Ryuichi Sakamoto", Франция/Япония, 1985) на Елизабет Ленард - визуален портрет на японския композитор и пионер в електронната музика Рюичи Сакамото.

След разпродадена световна премиера през юни в Лондон британският режисьор Крис Аткинс ще представи лично пред бургаската публика документалния си филм за манчестърската група James - "Джеймс: Да ти се размине" ("James: Getting Away with It", 2026).

Селекцията "Black Sea" включва документалните филми "Снежа и Франц" (България, 2025) на Светослав Драганов, който разказва любовната история между българката Снежа и австриеца Франц, и "Походът на амазонките" (България, 2025) на Борислав Колев, посветен на четири съвременни спортни амазонки. В програмата е и игралният филм "Връзки, корени и страсти" ("Bonds, Roots and Passions", Турция, 2025) на Сунай Терзиоолу, който проследява живота на трима бежанци, оцелели след корабокрушение.

Във "Фокус Австрия" тази година ще бъдат показани три филма на австрийската режисьорка и сценаристка Джесика Хауснер - "Малкият Джо" ("Little Joe", 2019), "Луда любов" ("Amour Fou", 2014) и "Клуб нула калории" ("Club Zero", 2023).

Теодор Ушев отново ще представи програмата AQUANIMA с най-доброто от световната анимация през последните години. В специална прожекция той ще покаже и своя филм "Живот с идиот". Фестивалът ще предложи и анимационна програма за деца на възраст от 8 до 12 години.

Ателиета, лекции и срещи с професионалисти

Съпътстващата програма на фестивала включва лекции, работни ателиета и професионални срещи. "Фотография без камера" е темата на лекция и ателие за изработване на фотограми чрез цианотипия - стар фотографски процес, при който изображението се създава с помощта на светлина и химичен разтвор. Водещ ще бъде Стефан Каменов.

Мирела Василева ще проведе ателие, посветено на създаването на енеаграми - психологически типове, разглеждани като герои в киното. Тя ще представи и книгата си "Скандинавското кино - стилове и мотиви" пред бургаската публика.

Режисьорът и член на тазгодишното жури Николай Мутафчиев ще води уъркшоп по актьорско майсторство като част от интердисциплинарния проект "Предизвикателството". Проектът съчетава менторски класове с утвърдени професионалисти от киноиндустрията, практическа работа и публично представяне на индивидуалните късометражни филми на младите участници.

Фестивалът излиза и извън центъра на Бургас

Освен в познатите локации - Културен дом НХК и Културен център "Морско казино", тази година фестивалът ще има прожекция и в Младежки международен център Бургас в комплекс "Меден рудник".

Burgas Corner отново ще бъде пространството, посветено на местната творческа общност, с представяне на два филма на бургаски автори.

11-ото издание на Международния филмов фестивал Бургас ще бъде закрито на 25 юли с почит към един от пионерите на независимото кино Гас Ван Сант и прожекция на най-новия му филм "Мъртва хватка" ("Dead Man’s Wire", САЩ, 2025).