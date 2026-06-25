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Powerwolf, Gotthard и Warkings ще се срещнат с феновете на Midalidare Rock

Bad Religion, Powerwolf и Helloween оглавяват шестото издание на фестивала

25.06.2026 | 11:42 ч. 1
Powerwolf, Gotthard и Warkings ще се срещнат с феновете на Midalidare Rock

Шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley предстои след по-малко от месец. През 2026 г. хедлайнери на фестивала ще бъдат Bad Religion, Powerwolf и Helloween.

По традиция програмата на фестивала включва и срещи с участващи групи. Тази година феновете ще могат да се срещнат на живо с германската пауър метъл група Powerwolf, която пристига в България с турнето си "Събуди нечестивите" ("Wake Up The Wicked").

Среща с публиката ще имат и швейцарците от Gotthard, които се завръщат в долината на виното след участието си в първото издание на фестивала през 2017 г. В съботния ден автографи ще раздават и Warkings, които идват за първи път у нас.

В първия фестивален ден - 10 юли, петък, с феновете ще се срещнат австрийската симфометъл група Visions of Atlantis и шведите от Eclipse.

В последния ден на Midalidare Rock In The Wine Valley - 12 юли, неделя, своите срещи с публиката ще проведат англичаните от Gloryhammer, както и Hardcore Superstar, които също пристигат за първи път в България.

Всички срещи са безплатни за притежателите на билети за фестивала.

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