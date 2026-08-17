Котка, изчезнала от 10 години, се завърна у дома на 30-ия рожден ден на стопанина си

13-годишна котка, която изчезна преди 10 години, намери пътя си обратно у дома.

Собствениците ѝ Луси и Хана Робъртсън остават "съкрушени" през април 2016 г., когато Чарли, тогава тригодишна, изчезва. Като котка, живееща на открито, Чарли прекарвала дните си в скитане по улиците, но един ден, след като наскоро се преместили в нов район, тя така и не се върнала у дома.

Семейството прекарало месеци в търсене, без да намери никакви следи, пишат от BBC.

Но миналия месец се случило "невъзможното" и то точно на 30-ия рожден ден на Луси. Момичетата получили обаждане от ветеринаря, който казал, че Чарли е намерена.

37-годишната Хана се преместила от Нюбридж в Абъркарн, в окръг Керфили, на няколко мили разстояние, преди 10 години. В рамките на три дни Чарли, която тя описа като "малко пламенна", изчезнала.

"Имахме една или две насоки... опитахме се да я намерим, но продължавахме да я пропускаме", каза Хана. "Никога не сме губили надежда. Но за съжаление, просто не успяхме да я намерим."

Луси казва, че въпреки че е разпитала наоколо, както и е публикувала във Facebook, нямало и следа от Чарли.

"Беше сърцераздирателно. Бяхме уплашени, че е била блъсната или че вече не е наоколо", споделя тя.

Но на 29 юли Хана останала "смаяна", след като получила обаждане от ветеринарна клиника в Абъркарн, която ѝ съобщила, че Чарли е намерен. Човек, живеещ наблизо, открил Чарли да живее в храстите, хранейки предполагаемото бездомно животно седмици наред, преди да заведе котката при ветеринарите, които са се обадили на Хана от номера, намерен на микрочипа.

Ветеринарният лекар също бил "наистина шокиран“4 когато разбрал, че котката е била в неизвестност от десетилетие, твърди Хана.

Приятелското тигърче било в отлично здраве, козината ѝ била хубава и не изглеждала разрошена“.

"Тя е била на приключение", казва Хана, предполагайки, че "никога няма да разберем" какво се е случило с котката.

Луси казва, че любимият им домашен любимец ги е разпознал "веднага", описвайки го като "прекрасно, защото не очаквахме това".

"Тя изобщо не изглежда много по-различна, изглежда точно както на старите снимки, които имаме за нея", допълва тя.

По думите на Луси "Чарли е в процес" на свикване да живее с другите им домашни любимци, "но определено стигаме до там". Въпреки това, Чарли все още обича "храната и вниманието" е също толкова дружелюбна, колкото е била и преди 10 години.

"В момента чувствам, че знае, че е знаменитост."