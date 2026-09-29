Лий Райън от Blue ще става баща за седми път

Лий Райън от момчешката група Blue ще става татко за седми път! 43-годишният певец и съпругата му Верити Перис очакват петото си дете заедно, като това ще е общо седмото дете за изпълнителя. Звездите разкриха, че красавицата е бременна.

Преди дни Лий Райън постна в профила си в Instagram сладко семейно видео. На тях се вижда как щастливите родители и децата им позират край басейн, танцуват, забавляват се. Верити показва и снимка от сонограма. И така става ясно, че в нея расте още едно бебе.

Певецът пък е отбелязал, че ще имат пето дете.

Естествено, влюбените събраха много поздравления и положителни коментари.

Лий Райън и Перис сключиха граждански брак в Гибралтар през март 2022 г. През есента на 2024 г. вдигнаха втора сватба - на лодка в Испания.

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