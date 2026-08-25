Остра критика към управляващите: Усвояват властта, но не знаем какво се случва

Започва новият политически сезон, в който управляващите и опозицията ще очертаят основните си приоритети.

"Съдебната реформа щеше да е на първо място, ако наистина беше съдебна реформа. В случая става въпрос да се назначат едни хора на мястото на други хора. И аз не виждам нищо друго, което се предлага като реформа в съдебната система, което да ни гарантира, че тя наистина ще стане справедлива. Единствените гаранции са "нашият човек е по-справедлив от вашия човек". Тази битка, която се очертава, е чисто властова - кой кого ще си назначи. Разбира се, мнозинството е квалифицирано, има нужда от преговори. Това е отвратително, защото ние се нуждаем от съдебна реформа", каза политологът доц. Татяна Буруджиева в студиото на "България сутрин".

За нея бюджетът е на първо място.

"Не че и там нещо ще се получи, защото всичко е вкарано в калъпа да не казваме и да не създаваме конкретната картина на това, което искаме да постигнем. И с новия бюджет не можем да го научим, ако гледаме програмата, защото тя трябва да се остойности в бюджета. В програмата има общи големи цели - ще се борят с олигархия и корупция, което не знам как се връзва. Всеки може да си сложи всичко в тези цели, следват някакви задачи и действия, но нито едно с нито едно не е обвързано. Управляващите се гордеят, че използват изкуствен интелект, а в същото време AI оцени с много лоша оценка програмата", допълни доц. Буруджиева. "Обяснете ми логиката да се използва "справедливата цена". Смехотворно беше поредното заседание и е напълно видим отказът на икономическия министър да се занимава с цените и нещата, които са в неговия ресор. Други хора се занимават с цените. Няма никакъв контрол", коментира политологът. "Амбицията за контрол е видима. Съгласна съм, че обемът на програмата е най-малкият проблем, важно е съдържанието. Отделните части и секторни политики не кореспондират помежду си. Вижда се явно разностилие. В сектор "Земеделие" програмата беше ограничена на 3-4 страници, докато в "Образование" се бяха разгърнали на 21 страници. Явно различните секторни политики са писани от различни експерти в министерствата и при събирането не се е получило взаимодействието", подчерта социологът Елена Дариева за Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ за да бъдат адекватни политиките, които се предлагат, те трябва да кореспондират с проблемите на хората.

"Ние от проучванията, които правим, знаем, че основните проблеми на хората са цените, корупцията, здравеопазването, пътният травматизъм и младежката престъпност. Ние имаме изключително богата база данни за младежки проблеми и изследвания, които се правят от години. Младите хора в момента не са същите като тези млади хора, които бяха преди 10 години. Големият проблем е, че в България не се прави политика, основана на данни", добави Дариева. "Добър ефект се постига, когато насреща се предложи нещо адекватно. Акцентира се върху развитието на добри спортни бази, така че да се заинтригуват младите хора и да им се предложи нещо привлекателно, а не да тръгваме по най-лекия път - санкциите. За да бъде една санкция работеща, тя трябва да бъде възприета като неизбежна", анализира социологът.

Доц. Татяна Буруджиева се съгласи, че в програмата не се виждат "добрите практики, които да работят".

"Нещото, което трябва да се направи и да се вземе като решение: във Франция не се ходи на училище с учебници, ходи се с таблет. Учениците не се учат да преразказват урока, а се учат да го дискутират с учителите. Абсолютно им е забранено влизането с телефони в час. Ние се занимаваме да им забраняваме различни неща", даде пример тя.

Политологът смята, че от ПБ "нямат идея каква България искат да построят".

"Няма как да си говорим какво ще се случва през 2030 година, при положение че в техните глави го няма. Абсолютно перфектно и логично усвояват власт, повече не знаем какво се случва", категорична е тя.