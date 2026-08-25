Дрегерът показа 2,53 промила, полицията прибра Мерцедеса

56-годишен мъж от шуменското село Вехтово е задържан, след като е установен да шофира с 2,53 промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

Проверката е извършена около полунощ на 25 август на кръстовището между улиците "Георги Димитров" и "Христо Ботев".

Полицаите спрели товарен автомобил "Мерцедес", управляван от 56-годишния мъж, който бил във видимо нетрезво състояние.

Тестът с дрегер отчел 2,53 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е отказал да даде кръвна проба за анализ.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът му е иззет.

По случая е образувано бързо производство, пише БТА.

През юли в Шуменско беше иззет и автомобилът на друг шофьор, установен с 5,35 промила алкохол. Само за същия месец в областта са регистрирани 63 пътнотранспортни произшествия.