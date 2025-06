Зеленски след Г-7: Лидерите подкрепят усилията на президента Тръмп за траен мир

Президентът Володимир Зеленски заяви, че лидерите на Г-7 са изразили подкрепа за усилията на президента Тръмп за постигане на справедлив и траен мир в Украйна, съобщава Ukrinform.

"Лидерите на Г-7 изразиха подкрепа за усилията на президента Тръмп за постигане на справедлив и траен мир в Украйна. Те признаха, че Украйна се е ангажирала с безусловно прекратяване на огъня и се съгласиха, че Русия трябва да направи същото. Лидерите на Г-7 са решителни да проучат всички възможности за максимизиране на натиска върху Русия, включително финансови санкции", се казва в съобщението на Зеленски, публикувано в социалните мрежи.

Украинският президент добави, че е провел срещи с лидерите на страните от Г-7 и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да обсъдят подкрепата за силна и суверенна Украйна, “включително бюджетна отбрана и подкрепа за възстановяване и реконструкция“.

В кулоарите на събитието Зеленски е имало планирана среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, но американският лидер напусна срещата преждевременно.

