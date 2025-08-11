IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
16-годишен, шофирал пиян, е заловен след гонка с полицията

Той не се подчинил на разпореждането да спре

11.08.2025 | 14:38 ч. Обновена: 11.08.2025 | 16:08 ч. 10
Снимка: архив, БГНЕС

Непълнолетен неправоспособен шофьор бе задържан след кратка гонка от служителите на реда в Пловдив, съобщиха от МВР в Пловдив.

Около 4 часа тази нощ при обход на територията на район „Източен“ автопатрул на Шесто районно управление подал звуков и светлинен сигнал за спиране на лек автомобил „Фолксваген“. 

Тъй като не се подчинил на разпореждането им, водачът бил последван от униформените, а в заградителните действия се включил още един екип на районното управление.

На една от улиците „Фолксваген“-ът бил засечен, след като се ударил в три паркирани автомобила и бордюр. 

Установено е, че зад волана му е 16-годишен тийнейджър. Освен неправоспособен, той бил и под въздействие на алкохол – тестът с дрегер отчел стойност под 1,2 промила. Непълнолетният отказал да даде кръв за химически анализ.

С полицейска заповед той е задържан за срок до 24 часа. Предстои материалите по случая да бъдат докладвани в прокуратурата, посочва БТА.

