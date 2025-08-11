IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пожарът в района на Илинденци е разширил фронта си

Огънят се разраства в посока Национален парк "Пирин"

11.08.2025 | 14:53 ч. Обновена: 11.08.2025 | 16:08 ч. 1
Пожарът в района на Илинденци е разширил фронта си, заяви за БТА директорът на Държавно горско стопанство-Струмяни Иван Ризов. Той посочи, че огънят се разраства в посока Национален парк "Пирин".

В момента екипи са съсредоточени в района на село Илинденци, община Струмяни, и в Пирин, над Сандански. В района на Илинденци е сравнително спокойно, по думите на Ризов, като има едно активно огнище, което се обработва. Над Сандански са активни няколко огнища. Пожарът засега е низов.

Директорът на горското стопанство обясни, че има силен пушек, който се дължи на горящата ниска растителност, предимно хвойна и треви. Ще направим всичко възможно нещата да не излязат от контрол. Мисля, че ще успеем да локализираме пожара. Вътрешни огнища не се знае докога ще има. Заради високите температури и вятъра те често се възобновяват, коментира Ризов.

Той каза още, че в гасенето на огъня освен горски, пожарникари и военни са се включили и всички доброволни формирования от региона.
 

пожар огън Илинденци природен парк Пирин
