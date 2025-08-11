“Децата избират”: Инициатива за здравословно хранене и навици

Да се увеличи здравословното хранене в училищата - за това апелират двама братя, създатели на проекта "Децата избират", който бързо придоби популярност в социалните мрежи.

Инициативата цели да подобри ежедневието и здравословните навици на подрастващите чрез поставяне на вендинг автомати с качествени храни и напитки – алтернатива на тестените закуски, хамбургерите и захарните изделия, които преобладават в обсега на учебните заведения, често достъпни около тях.

Някои от общините, училищата и родителите вече са заинтересовани. В момента тече и консултация с Българската агенция по безопасност на храните.

"Искаме за учениците да има избор за храна. Не да създаваме и да налагаме как точно трябва да се хранят, а да им дадем избор, за да могат сами да преценят дали искат да си вземат нещо от лавката, което може би ще им навреди", заяви инициаторът на кампанията Георги Димитров.

"Трябва да намерят желание да се променят. Да намерят правилния път, да имат правилните принципи и да ги следват", допълни другият инициатор на кампанията Стефан Димитров.

