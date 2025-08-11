IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гонка в София: Полицията задържа мъж, откраднал бус със стоки

Арестуван е на територията на летището в столицата

11.08.2025 | 14:30 ч. Обновена: 11.08.2025 | 17:06 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Мъж открадна микробус със стока, полицията го задържа след гонка на територията на Летище "Васил Левски" – София. 

"В 10.50 часа днес е получен сигнал през телефон 112 за извършено противозаконно отнемане на бус, който зарежда със стока, на кръстовището на ул. "Оборище" и бул. "Евлоги и Христо Георгиеви"", съобщи Илия Кузманов, заместник-началник на 5-о РУ към СДВР. 

Бусът е отнет с ключове, които са били оставени на таблото.

"В момента на отнемането шофьорът е бил в магазина да оформя документи, а в товарния отсек е имало втори служител, който е успял да скочи", каза Кузманов. 

