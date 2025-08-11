Гонка в София: Полицията задържа мъж, откраднал бус със стоки

Мъж открадна микробус със стока, полицията го задържа след гонка на територията на Летище "Васил Левски" – София.

"В 10.50 часа днес е получен сигнал през телефон 112 за извършено противозаконно отнемане на бус, който зарежда със стока, на кръстовището на ул. "Оборище" и бул. "Евлоги и Христо Георгиеви"", съобщи Илия Кузманов, заместник-началник на 5-о РУ към СДВР.

Бусът е отнет с ключове, които са били оставени на таблото.

"В момента на отнемането шофьорът е бил в магазина да оформя документи, а в товарния отсек е имало втори служител, който е успял да скочи", каза Кузманов.