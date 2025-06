Зеленски и Тръмп обсъдиха закупуването на US системи за противовъздушна отбрана

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е обсъдил закупуването на американски системи за противовъздушна отбрана с президента Доналд Тръмп по време на срещата им в рамките на срещата на върха на НАТО в Хага, съобщава AFP.

Украйна се бори да защити въздушното си пространство, след като Русия засили въздушните си атаки, изстрелвайки стотици дронове и десетки ракети почти всеки ден, убивайки цивилни и нанасяйки щети на къщи и инфраструктура. Руски дронове и ракетен обстрел в украинската област Днепропетровск убиха 21 души и раниха над 300, сред които 10 деца.

“Обсъдихме с президента защитата на нашия народ – на първо място, закупуването на американски системи за противовъздушна отбрана“, написа Зеленски в социалната мрежа Х и добави, че Киев е “готов да закупи това оборудване и да подкрепи американските производители на оръжие“ и че „Европа може да помогне“.

I had a good meeting with @POTUS in The Hague.

