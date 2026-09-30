BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 98
В развитие Убиха бизнесмена и шеф на Ботев Пловдив Илиян Филипов, какво се знае до момента?

МВР проверява сигналите за заплахи към Илиян Филипов: Имало ли е пропуски?

Убийството е станало около 1:00 часа тази нощ

30.09.2026 | 18:27 ч. Обновена: 30.09.2026 | 18:57 ч. 7

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от бизнесмен от Пловдив Илиян Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност, съобщиха от пресцентъра на МВР. В официалните регистри на Министерството на вътрешните работи информация за такива няма.

По повод тиражирана публично информация от март 2025 година, че бизнесменът се притеснява за живота си, министър Демерджиев разпореди и проверка дали компетентна структура в МВР се е самосезирала след публикациите и е започнала работа. Данни за подобни действия през 2025 година липсват.

В тази връзка министър Демерджиев разпореди на главния секретар на МВР да се извърши пълен анализ дали няма неглижиране на важни обстоятелства и данни при действията на органите на реда през 2025 година.

Свързани статии

Директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив ст. комисар Васил Костадинов коментира, че убийството е станало около 1:00 часа тази нощ в имот, собственост на бизнесмена. Няма данни той да е подавал сигнали за заплахи спрямо него.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Илиян Филипов МВР Демерджиев убийство филипов-30.09.
Новини
Виж всички новини
Новини
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem