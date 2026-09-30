След убийството на Илиян Филипов: "Възраждане" поиска изслушване на ръководството на МВР

Внесохме искане за изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и на и.ф. главен секретар Любомир Николов в Комисията за вътрешна сигурност и обществен ред на утрешното заседание, каза пред журналисти в кулоарите на парламента народният представител Петър Петров от „Възраждане“ по повод убийството на президента на футболен клуб „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов.

От Окръжна прокуратура – Пловдив, съобщиха по-рано днес, че наблюдават досъдебно производство за умишлено убийство на известен пловдивски бизнесмен с инициали И. Ф. По-късно от ръководството на футболен клуб „Ботев“ (Пловдив) обявиха, че президентът на клуба Илиян Филипов е починал.

„Считаме, че е важно да научим каква е организацията на МВР по отношение на бързото разкриване на това престъпление и по отношение на превенцията“, обясни Петър Петров. Той определи случая като „доста притеснителен сигнал, особено в днешната политическа обстановка и началото на предизборната кампания“.

„Това промени дори и дневния ред на Народното събрание“, каза Петров. „Ние считаме, че това е важен въпрос, тъй като създава вероятност за връщане на едни отдавна отминали времена, въпреки че премиерът Румен Радев заяви, че борбата с олигархията е приключила“, допълни той.

Илиян Филипов бе убит около 1 часа тази нощ в имот, който притежава в пловдивския кв. "Христо Смирненски". От МВР и прокуратурата дадоха брифинг, но не съобщиха никакви подробности за разстрела. Единственото, което представителите на двете институции казаха е, че се работи по всички възможни версии и се издирват свидетели. По-късно излязоха и записи от камери, на които се вижда човек със слабо телосложение и качулка, който напуска територията на комплекса, където се намира имотът на Филипов и където беше извършен разстрелът. Първоначалните предположения бяха, че той се укрил в близката горичка, след това се появи информация, че той е тръгнал от местопроизшествието с такси.