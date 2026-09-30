Столарски: Убийството не е свързано с транспортната дейност на Илиян Филипов

Причината за убийството на Илиян Филипов може да не е свързана с транспортния му бизнес. Това смята Миролюб Столарски, който заедно с убития е бил част от ръководството на Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт (БАСАТ).

Столарски подчерта, че не смята убийството за свързано с транспортната дейност на Филипов.

"По-скоро може би причината трябва да се търси в другите бизнеси, които той има".

PIMK е сред най-големите транспортни компании в България и развива както автомобилен, така и железопътен транспорт.

Столарски разказа и за отношенията си с Филипов и ролята му в транспортния сектор.

"Като човек Илиян беше незаменим. Нямаше някой да поиска някаква помощ от него и той да не я даде", заяви Столарски пред БНР.

По думите му Филипов е защитавал интересите не само на собствената си компания, а на превозвачите като цяло, независимо кой е бил на власт.

Столарски определи случилото се като "тъжен ден за транспортния бранш на България".

Според Столарски убийството няма да доведе до преразпределение в транспортния сектор. Той посочи, че PIMK разполага с голяма материална база и има партньори и наследници, които могат да продължат дейността на компанията.

"Има си партньори, има си наследници, които не биха оставили този бизнес да потъне", коментира той.

Столарски обаче призна, че убийството поражда по-широки опасения за бизнес средата в страната.

"Не мога да нямам притеснения, че се връщаме към опасните за бизнеса времена", подчерта още той.