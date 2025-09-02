IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж стреля с газов пистолет по вратата на съсед

Случаят е от София, нападателят е арестуван

02.09.2025 | 11:31 ч. Обновена: 02.09.2025 | 12:37 ч. 7
БГНЕС

Мъж произведе изстрели с газов пистолет по входна врата на съсед и бе задържан от полицията. 

Около 17 часа на 31 август в Пето РУ е получен сигнал през телефон 112 за мъж, който стреля с газов пистолет по вратата на съседен апартамент, псува и ругае, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Незабавно към адреса са насочени екипи на Пето РУ. Живеещите в блока обяснили, че техен съсед от петия етаж започнал да блъска по входната им врата, но след като му отворили видели, че държи пистолет и бързо затворили. После се чули "гърмежи" от етажната площадка. 

Служителите установили гилзи от пистолет на мозайката в общото пространство на междуетажната площадка. 

След като полицаите потърсили контакт със стрелеца в обитавания от него апартамент, 68-годишния мъж е установен в жилището си и задържан, иззет е и газов пистолет. 

Оръжието не е регистрирано по надлежния ред. По случая е образувано досъдебно производство. Материалите са докладвани в Софийска районна прокуратура и на задържания е наложена мярка задържане за срок до 72 часа.

газов пистолет стрелба с пистолет София полиция
