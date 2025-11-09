Оставиха в ареста мъжете, крали гориво от "Лукойл"

Четиримата мъже, задържани за източване на дизелово гориво от тръбопровод на „Лукойл“ край Стара Загора, остават за постоянно в ареста. Това реши Окръжния съд в Стара Загора. Предполага се, че нанесените щети за фирмата и държавата са за милиони.

„Към настоящия момент считам, че е налице обосновано предположение, че са извършили престъплението, както и че са налице и доказателства, че може да се укрият или да извършат друго престъпление”, заяви прокурор Нейка Тенева.

Запитана дали може да се предположи, че има и други складове, в които са крили гориво, или пък и други места от тръбопровода, където са източвали, тя каза: „Всички предположения подлежат на проверка, ще бъде проверено и в хода на разследването и евентуално доказано всички обстоятелства по делото”, предаде NOVA.