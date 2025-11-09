IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 63

Оставиха в ареста мъжете, крали гориво от "Лукойл"

Според съда мъжете могат да се укрият

09.11.2025 | 16:52 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Четиримата мъже, задържани за източване на дизелово гориво от тръбопровод на „Лукойл“ край Стара Загора, остават за постоянно в ареста. Това реши Окръжния съд в Стара Загора. Предполага се, че нанесените щети за фирмата и държавата са за милиони. 

„Към настоящия момент считам, че е налице обосновано предположение, че са извършили престъплението, както и че са налице и доказателства, че може да се укрият или да извършат друго престъпление”, заяви прокурор Нейка Тенева.

Свързани статии

Запитана дали може да се предположи, че има и други складове, в които са крили гориво, или пък и други места от тръбопровода, където са източвали, тя каза: „Всички предположения подлежат на проверка, ще бъде проверено и в хода на разследването и евентуално доказано всички обстоятелства по делото”, предаде NOVA.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Лукойл арест гориво кражба
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem