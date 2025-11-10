Парижки съд решава дали да освободи Саркози от затвора

Парижки съд решава днес дали да освободи бившия френски лидер Никола Саркози от затвора, по-малко от три седмици след като той започна да излежава петгодишна присъда за престъпен заговор в схема за финансиране на предизборната му кампания през 2007 г. със средства от Либия, съобщава АР.

70-годишният Саркози стана първият държавен глава в новата история на Франция, изпратен зад решетките след осъждането му на 25 септември. Той беше отведен в затвора на 21 октомври в очакване на обжалване, но веднага подаде молба за предсрочно освобождаване.

Според френското законодателство задържането преди обжалване е изключение. Съдиите ще преценят дали Саркози представлява риск от бягство, може да окаже натиск върху свидетели или да възпрепятства правосъдието.

Ако искането бъде удовлетворено, Саркози може да напусне парижкия затвор "Санте“ в рамките на часове под съдебен надзор.

Президентът, който управляваше Франция между 2007 и 2012 година, отрича да е извършил нарушения и казва, че е жертва на "заговор“, свързан с бившия либийски лидер Муамар Кадафи.

Саркози е изправен и пред отделни производства, включително решение от 26 ноември на най-висшия съд на Франция за незаконно финансиране на неуспешната му кандидатура за преизбиране през 2012 г., както и текущо разследване за предполагаемо манипулиране на свидетели по делото за Либия.