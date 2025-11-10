IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 34

Парижки съд решава дали да освободи Саркози от затвора

Бившият лидер е в затвора от 21 октомври

10.11.2025 | 10:48 ч. 3
Reuters

Reuters

Парижки съд решава днес дали да освободи бившия френски лидер Никола Саркози от затвора, по-малко от три седмици след като той започна да излежава петгодишна присъда за престъпен заговор в схема за финансиране на предизборната му кампания през 2007 г. със средства от Либия, съобщава АР.

70-годишният Саркози стана първият държавен глава в новата история на Франция, изпратен зад решетките след осъждането му на 25 септември. Той беше отведен в затвора на 21 октомври в очакване на обжалване, но веднага подаде молба за предсрочно освобождаване.

Според френското законодателство задържането преди обжалване е изключение. Съдиите ще преценят дали Саркози представлява риск от бягство, може да окаже натиск върху свидетели или да възпрепятства правосъдието.

Свързани статии

Ако искането бъде удовлетворено, Саркози може да напусне парижкия затвор "Санте“ в рамките на часове под съдебен надзор.
Президентът, който управляваше Франция между 2007 и 2012 година, отрича да е извършил нарушения и казва, че е жертва на "заговор“, свързан с бившия либийски лидер Муамар Кадафи.

Саркози е изправен и пред отделни производства, включително решение от 26 ноември на най-висшия съд на Франция за незаконно финансиране на неуспешната му кандидатура за преизбиране през 2012 г., както и текущо разследване за предполагаемо манипулиране на свидетели по делото за Либия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Никола Саркози затвор Франция корупция присъда обжалване
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem