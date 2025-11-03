Предложението за спиране на пенсиите за работещите пенсионери е нереалистично

По последна информация Бюджет 2026 ще бъде обявен в петък. В доклада на Марио драги се говореше за съкращаване на разходите за администрация и инвестиции в иновация и конкурентоспособност. На фона на това в бюджета на България за догодина виждаме точно обратното. Това каза Илия Кръстев, председател на БРАИТ, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

За последните две години средният растеж на заплатите в публичния сектор е 15% на годишна база. Около 90,000 души не плащат осигуровки – плащат ги данъкоплатците. Тази тенденция се запазва в предстоящия бюджет. Не казвам, че работещите в публичния сектор не трябва да взимат високи заплати, но трябва да има ясни критерии.

Вдигане на данъците и осигурителната тежест

За да се платят всички предстоящи разходи, парите трябва дойдат от частния сектор. Говори се за увеличаване на данъчно-осигурителната тежест, което ще ни постави в топ 10 в държавите на ЕС. Говори се за и за увеличаване на данък дивидент от 5% на 10%. „За хората, които са на максималния осигурителен праг – държавата ще вземе 3000 лева повече на човек за една година“, коментира гостът.

Според събеседника увеличаването на данък дивидент не осветлява икономиката. Държавата се занимава с това как да вземе повече пари от сектори, за които всички знаят, че са на светло. Говорим за Космос и AI, а правим точно обратното, че да отблъснем инвестиции в тази сфера. Всичко това ще отблъсне инвеститорите от България.

През последните няколко години БВП на България расте с 3% на година. Значителна част от растежа е чрез вътрешно потребление, докато износът намалява и инвестициите се забавят. „Говорим за индустриални паркове, където обаче няма достатъчно ток и вода. Инфраструктурата не съществува“, обясни Кръстев.

Той допълни, че вкарването на част от капиталовата програма през ББР рискува тези средства да се използват по непрозрачен начин. ББР вече ще подкрепя общините, а не малкия и средния бизнес. За 20 години сме изгубили около 500 000 работещи, докато броят на пенсионерите се запазва. Държавата няма никаква стратегия.

Недостатъците на Бюджет 2026

Начинът, по който е структуриран бюджетът, трябва да показва съгласие, че знаем какво правим за следващите няколко години напред. Кръстев коментира, че този бюджет не е стратегия, а спасяване на ситуацията с политически цели. Това няма да свърши добре по отношение на българската икономика.

Предложението за спиране на пенсиите за работещите пенсионери е нереалистично и това няма как да бъде прието. Трябва да се намерят дългосрочни начини как да се превърнем в икономика на инвестициите. Нужно е да се помисли и как да се насърчат инвестициите, а не да се наливат пари в общински и държавни компании, където ефективността е ниска.

Повечето страни намират начини как да поощрят високоефективните бизнеси чрез промени в данъчно-осигурителната система. Накрая може да се окаже, че сме единствената държава, която да има по-малък икономически растеж след влизане в еврозоната. „Виновна ще е не еврозоната, а политическите партии, които нямат енергия и сила да направят и приложат ясна стратегия“, категоричен е гостът.

