5 ферментирали храни за силен имунитет

Полезните ферментирали храни се приготвят чрез добавяне на микроорганизми, като бактерии или дрожди, към хранителен източник, пише сайтът /zoe.com. Докато хората първоначално са използвали тази древна практика заради нейните консервиращи ефекти, консумацията на ферментирали храни в наши дни набира популярност заради нейните здравословни ефекти.

Много ферментирали храни – като кисело мляко, комбуча, качествения ябълков оцет се считат за супер полезни за здравето.

Вижте кои други да добавите към менюто си за силен имунитет, редовен стомах, повече енергия и добър метаболизъм.

1. Кефир

Кефирът е ферментирала млечна напитка, за която се смята, че произхожда от Кавказкия регион от преди хиляди години. Кефирът може да се консумира самостоятелно или да се ползва вместо мътеница, мляко или вода в ястия за приятен вкус.

Кефирът има изобилие от разнообразни полезни бактерии и е доказано, че консумацията му помага за контрола на кръвната захар при диабет тип 2, здравето на червата, отслабването и други. Кефирът е и добър източник на много важни витамини и минерали. Това включва витамини B, C, A и K, както и магнезий, калций и фосфор.

Източник: 5 ферментирали храни за супер имунитет през цялата година