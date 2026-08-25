BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 38

23-годишен преби чичо си в Свищовско

Скандал между роднини завърши с арест и болница

25.08.2026 | 11:16 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

23-годишен мъж от свищовското село Алеково е задържан, след като пребил своя чичо след семеен скандал, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Сигналът е подаден в нощта на 24 август от възрастния мъж. По думите му по-рано вечерта между него и племенника му възникнал конфликт, който прераснал във физическа саморазправа.

Свързани статии

При побоя мъжът е получил наранявания в областта на скулата и е откаран за лечение в болница в Плевен.

23-годишният е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

Преди дни в Горна Оряховица беше задържан и баща след сигнал, че е нанесъл рани с нож по ръцете и гърдите на сина си, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

бой побой арест болница
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem