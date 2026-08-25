23-годишен преби чичо си в Свищовско

23-годишен мъж от свищовското село Алеково е задържан, след като пребил своя чичо след семеен скандал, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Сигналът е подаден в нощта на 24 август от възрастния мъж. По думите му по-рано вечерта между него и племенника му възникнал конфликт, който прераснал във физическа саморазправа.

При побоя мъжът е получил наранявания в областта на скулата и е откаран за лечение в болница в Плевен.

23-годишният е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

Преди дни в Горна Оряховица беше задържан и баща след сигнал, че е нанесъл рани с нож по ръцете и гърдите на сина си, пише БТА.