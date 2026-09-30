Това ли е убиецът на бизнесмена Илиян Филипов?

Кадри от охранителна камера в района на местопрестъплението показват предполагаемия извършител на убийството на бизнесмена и собственик на Ботев Пловдив Илиян Филипов, съобщават от Фокус.

Според неофициална информация на записа се вижда човек със слабо телосложение и качулка, който напуска територията на комплекса, където се намира имотът на Филипов и където беше извършен разстрелът.

Твърди се, че заподозреният се е качил в такси в пловдивския квартал "Смирненски" от комплекс "Корона" между 1 и 2 часа. Разследващите призовават всички таксиметрови шофьори, които имат видеорегистратори в колите да предадат записите. Властите призовават ако някой е качвал високият, слаб мъж, който се издирва, да се обади в полицията.

Към този момент информацията за видеозаписа остава официално непотвърдена от разследващите органи

Ексклузивни кадри от охранителни камери от съседна кооперация на имота, където е убит президента на ПФК "Ботев" Пловдив пък показват първите полицаи, отзовали се на сигнала за тежкото престъпление. Те идват буквално 2-3 минути след 01.00 ч. след полунощ.

От полицията в Пловдив вече коментираха, че Филипов е застрелян с огнестрелно оръжие и се работи активно по абсолютно всички възможни версии за тежкото престъпление. Органите на реда уточниха, че до момента няма данни убитият бизнесмен да е бил заплашван.

Полицейските екипи ще останат по входно-изходните артерии на Пловдив, докато това е необходимо за целите на разследването, като все още не се съобщава дали има конкретно задържано лице.

На мястото на убийството продължават да работят съвместни екипи на ДАНС, полицията, прокуратурата и Главна дирекция Национална полиция. Издирват се свидетели на местопроизшествието и е назначена съдебно-медицинска експертиза.

Кой е Илиян Филипов

Около името на Илиян Филипов има много градски легенди как се е издигнал от шофьор на такси до мастит бизнесмен.

През 90-те години Филипов започва с "куфарна" търговия. През 2000 г. той и неговият съдружник Пенко Несторов основават компанията ПИМК. Първоначалният им бизнес идея е съвсем различна – те наемат малък гараж в Пловдив и започват производство на снаксове, предназначени за износ за регионалните пазари.

Заради логистични затруднения и размирици на целевите пазари, намирането на надеждни превозвачи се оказва почти невъзможно. Двамата съдружници купуват първия си камион на старо, за да изнасят собствената си стока. Бързо осъзнават, че товарният транспорт има далеч по-голям потенциал от хранителната промишленост. Така постепенно ПИМК се превръща в най-голямата транспортна и спедиторска компания в България и се нарежда сред 10-те най-големи сухопътни превозвачи в Европа. Холдингът разполага с флотилия от хиляди влекача и полуремаркета, задвижващи международната логистика.

През годините Илиян Филипов разширява мащаба на бизнеса си и изгражда „ПИМК Холдинг Груп“, обхващащ множество дъщерни дружества и разнородни сектори. Създават един от първите частни железопътни превозвачи в България, холдингът развива мащабна строителна дейност, притежава кариери за инертни материали, бетонови възли и се превръща в основен изпълнител на редица инфраструктурни и жилищни проекти, особено в региона на Пловдив.

През 2020 г. компанията ПИМК спечели обществената поръчка за довършването на стадион "Христо Ботев". През лятото на 2025 г., след сериозни финансови и организационни трусове в Ботев (Пловдив), Филипов официално поема контрола и издръжката на клуба. Това обаче е съпроводено с тежки конфликти с фракции на феновете, както и свързвани с тях бизнесмени.