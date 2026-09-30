Убийството на бизнесмена Илиян Филипов носи професионален почерк

Все още е твърде рано да се говори за конкретен мотив за убийството на бизнесмена и собственик на “Ботев” Пловдив Илиян Филипов, смята криминалният журналист Стефан Миланов.

Според него разследващите на терен тепърва подреждат целия пъзел около престъплението. Пред Nova news Миланов подчерта, че при подобно тежко деяние трябва да се подхожда изключително внимателно към всякакви предположения. Журналистът обърна внимание, че начинът на извършване на разстрела носи абсолютно професионален почерк.

Миланов подчерта, че хора от калибъра на Филипов, не биват убивани заради пиянска или битова свада, а причините обикновено се крият в мащабни интереси. Криминалният журналист отбеляза, че този тип показни екзекуции вече са сравнително редки на фона на това, което обществото помни от миналите десетилетия.

Миланов разказа, че историята на Филипов започва със сравнително малка дейност и производство на снаксове в гараж, но след покупката на първия камион дейността бързо се преориентира към транспорта. Постепенно неговата компания се превръща в най-голямата фирма за товарни превози на Балканите, възползвайки се от отслабването на държавния сектор в този бранш.

Ход на разследването

Според журналиста е напълно нормално и логично органите на реда да потърсят за разпит абсолютно всички лица, с които убитият е имал публични конфликти или сблъсъци през годините. Миланов обаче направи изричното уточнение, че това е стандартна полицейска практика и не означава автоматично, че някой от тези минали спорове е пряка причина за покушението и последвалия разстрел.

Журналистът обърна внимание и на връзката между едрия бизнес и собствеността върху българските футболни клубове. Миланов обясни, че през годините много влиятелни фигури са поемали издръжката на родни отбори под натиск или по настояване на политическата власт.

За Илиян Филипов като собственик на “Ботев” Пловдив обаче журналистът подчерта, че бизнесменът е бил изключение, тъй като реално е харесвал това, което прави, и е влагал истинско сърце и страст в спортния проект.