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Рекордна корупция у нас за последните 27 години

24.06.2026 | 16:09 ч. Обновена: 24.06.2026 | 16:10 ч. 11

 

България отчита най-високите нива на корупция за последните 27 години, показват данните от последния доклад на Център за изследване на демокрацията. Според директора на правната програма на организацията Димитър Марков резултатите са тревожен знак за провала на дългогодишните антикорупционни усилия и за задълбочаващото се недоверие в институциите.

"Инвестор.бг" АД изпълнява инициатива, подкрепена от Институт "Отворено общество - София" и съфинансирана от Европейския съюз в рамките на проекта Media Resilience. Изразените възгледи и мнения са само и изцяло на техните автори и не отразяват непременно позициите на Европейския съюз, Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) или на Институт "Отворено общество -

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