ЦСКА 1948 с равенство срещу Панатинайкос

ЦСКА 1948 завърши 1:1 като гост на Панатинайкос в първия двубой от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите, игран на Олимпийския стадион “Спирос Луис“ в Атина. Българският тим показа характер срещу гръцкия гранд и остави развръзката за реванша.

Първата по-опасна ситуация беше пред вратата на домакините. В 19-ата минута Майер достигна до прецизно центриране и отправи удар към вратата, но топката премина на сантиметри от дясната греда.

Само две минути по-късно Панатинайкос поведе. Андино центрира в наказателното поле, а Ягушич се извиси и с точен удар с глава не остави шансове на Маринов за 1:0.

ЦСКА 1948 реагира отлично и в 31-вата минута възстанови равенството. Куеяр проби по десния фланг, финтира защитник в наказателното поле и намери непокрития Георги Русев, който отблизо реализира за 1:1.

След почивката домакините натиснаха. Малко след подновяването на играта Елмин Растодер получи подаване в наказателното поле и стреля по тревата към левия ъгъл, но Маринов се намеси добре.

В 58-ата минута ЦСКА 1948 организира отлична контраатака. Атанас Илиев изведе Георги Русев по левия фланг, крилото навлезе в наказателното поле и стреля, но ударът му беше блокиран от Иняки Пеня.

Десет минути преди края “червените“ бяха близо до пълен обрат. След центриране от корнер на Русев включилият се в атака Лаша Двали стреля с глава, но топката премина малко над напречната греда.

В 82-рата минута ЦСКА 1948 отново беше близо до попадение. Изчистена топка попадна в Гашевич, който отправи мощен удар от дистанция, но напречната греда спаси Панатинайкос.

В добавеното време Кириякопулос центрира към Адам Черин, чийто удар премина високо над вратата, и така срещата завърши при резултат 1:1.

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