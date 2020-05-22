Наско Сираков проговори като бъдещ акционер №1 на Левски

Наско Сираков излезе с официално обръщение, след като тази сутрин все още настоящия собственик на клуба Васил Божков, заяви, че е готов да му даде акциите на Левски.

"Прочетох изявлението на г-н Божков и неговото решение да получа акциите на „ПФК Левски”. Изказвам своите благодарности към многобройните ни фенове, към всички левскари, към моите верни приятели и съмишленици за мощната подкрепа, която получих след обявяване на решението ми, че съм готов да получа акциите. Също така изказвам своите благодарности към г-н Божков и г-н Попов! С огромна отговорност и уважение: Ваш, Наско Сираков", гласи съобщението на официалния сайт на клуба.