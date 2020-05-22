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Наско Сираков проговори като бъдещ акционер №1 на Левски

Благодари на Божков и на феновете за подкрепата
22 май 2020 11:48, Веселин Коларов
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Наско Сираков проговори като бъдещ акционер №1 на Левски
Снимка: Lap.bg

Наско Сираков излезе с официално обръщение, след като тази сутрин все още настоящия собственик на клуба Васил Божков, заяви, че е готов да му даде акциите на Левски.

"Прочетох изявлението на г-н Божков и неговото решение да получа акциите на „ПФК Левски”. Изказвам своите благодарности към многобройните ни фенове, към всички левскари, към моите верни приятели и съмишленици за мощната подкрепа, която получих след обявяване на решението ми, че съм готов да получа акциите. Също така изказвам своите благодарности към г-н Божков и г-н Попов! С огромна отговорност и уважение: Ваш, Наско Сираков", гласи съобщението на официалния сайт на клуба.  

По публикацията работи: Веселин Коларов

49
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Васил Божков дава акциите на Левски на Наско Сираков
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Калеко преди 2 минути
Грабвайте бюста на Шиши и на Мусала... Като едно време с бюста на Сталин... Хахаха
Лефски велик
На всяка власт ИБРИК!
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Анонимен преди 19 минути
casino li, poker li li?! :-)))


blafiori li?! :-)))
borislav mihailov i jena mu ne smeiat da si pokajat i nosovete v rbg...toz e porednata pionka...
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ВЕЖ преди 23 минути
НЕВЕЖИ, ЧЕТЕТЕ КАКВО Е НАПИСАЛ БОЖКОВ! СИРАКОВ „АКЦИИТЕ ЩЕ ПОЛУЧИ ОТ БОЙКО БОРИСОВ!“
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Калеко Алеко преди 24 минути
До Да време е ... Името Левски няма да се промени, като на едно микренско отборче, дето се регистрира с нов Булстат, за да загърби пасивите на един фалирал клуб с червена петолъчка, създаден през СОЦА с постановление на Партията и взел името на един съвеЦки отбор ... та това отборче загърби пасивите си, но продължава да се кичи неправомерно с активите на една изпаднала в несъстоятелност фирма ... !!!
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Да време е преди 32 минути
Да тръгне по нов път... Но и с ново име!
Като Подуенеспор например!
Говеда! Освободете Апостола Левски от турското ви иго!
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Калеко Алеко преди 40 минути
Тити Ви го каза, че в името на Левски е готов да бъде и употробен ... Важното е акциите наистина да бъдат прехвърлени в синия клуб, пък било то на Наско, ветераните или привържениците ... Целта оправдава средствата, а когато нещата с акциите и собствеността се изчистят юридически, Левски може да бъде първият клуб от родното ни първенство, който да тръгне по нов път на развитие ... и да остави форумните зевзеци да злорадстват и да си чешат езиците ... !!!
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баба мара преди 56 минути
семеиство сиракови са винаги готови когато замирише на пари и вие викате по
стадионите и пълните гушите на су-лъо и пу-лъо
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Ба си гаврата с преди 1 час
Апостола...! Шиши ловко му/им/ нахлузи чалмата с/у... 30 сребърника!
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Анонимен преди 1 час
НАСКО ОЩЕ ЕДИН ПЪТ МИ ПАДНА В ОЧИТЕ ДА БЛАГОДАРИШ НА МУТРА ЗНАЧИ НЕ СИ ЗА ЛЕВСКИ ЩЕ ВИДЯТ ЛЕВСКАРИТЕ ЧЕ СЪМ ПРАВ ВРЕМЕТО Е НАИ ДОБРИЯТ СЪДНИКИ
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Анонимен преди 1 час
има една римска мъдрост,че народът(масите) има нужда от хляб и зрелища.очевидно,че българската държава през последните години разчиташе на чалгазрелищата и затова толкова щедро финансираше чалгаиндустрията и изпълнители като азис,анелия,джина стоева,сузанита и т.н. и т.н.футболът и спортът като цяло бяха загърбени от държавата и затова се стигна до това положение.а иначе опростачването на нацията с щедрото попечителство на властта върви с пълна сила...
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абе наско преди 2 часа
той и тити му благодари, ама като разбра че нема да земе акциите почна да го плюва! та така и ти наско, след некой ден ше обърнеш фурнаджийската лопата. божков си прави майтап с държавата, левски и такива като вас ( за което не ми дреме, освен за държавата), а вие кълвете ли кълвете!
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Анонимен преди 2 часа
кой ще им даде пари?питам!кой ще ги издържа?
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Анонимен преди 2 часа
дори и мръсните пари свършват рано или късно!
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Анонимен преди 2 часа
Задкулисието пак проработи, нека Собственикът Сираков обяви как ще покрие дълговете на отбора, ако ги покрие друг нека знаем кой е Бащицата! не че вече не ясно, първата вноска е направена, има само още едни 40 милиона
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Анонимен преди 2 часа
чалгата и комарджийството съсипаха българския футбол!левски и неговите футболисти си заслужават събдата...няма нормален човек,който да финансира подобен клуб.
парите на левски ги търсете при камелия,анелия и преслава!
лошото е,че въпреки,че чалгаиндустрията в последните години работеше на тотална загуба държавата все намираше начин да я подкрепи,но с футбола явно не е е така.
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Анонимен преди 2 часа
Трябва да се смени името на тоя отбор. Това е гавра с Апостола!!!
Който и да вземе акциите, след като нямате добри футболисти, няма да може да направи нищо.
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Сираков преди 2 часа
Ще имам дребни за казиното...
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тита преди 2 часа
А от кого ще получи акциите Сираков ? Чии са ? На кого са дадени преди това ?
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макето преди 2 часа
ако "левски" ке биде ке перим пак пари а ако не биде ке видим
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Анонимен преди 2 часа
Azis i Fiki po-lesno ste napalniat vseki bg stadion s radostna i stastliva publika, otkolkoto Nasko Sirakov i umrial Levski...
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