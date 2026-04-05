Христо Стоичков ще води голям отбор за откриването на „Армията“

Очаква се стадионът да отвори врати през септември

05.04.2026 | 13:50 ч.
Снимка: БГНЕС

Христо Стоичков, обяви, че лично се е заел с организацията около откриването на новия стадион „Българска армия“. Той ще използва контактите си, за да доведе „отбор, който ще е на нивото на ЦСКА“. 

„Най-вероятно септември ще бъде открит. Водим преговори с големи отбори и личности, които да дойдат. Има футболисти, които не са идвали в България. надявам се, че ще доведем отбор, който ще бъде на нивото на ЦСКА", заяви той пред БНТ. 

Много е трудно, когато нямаш дом, макар че дълго време се трудиш. Благодаря на цялото ръководство на ЦСКА и най-вече на господин Папазки, както и на хората, които поеха инициативност – Гриша Ганчев, министерството и т.н.“, призна Стоичков.

