Джипси кинг в Банско: Thank you, Russia!

"Джипси кинг на Пако Балиардо" мина с гръм и трясък през Банско, за да изнесат първия си концерт в рамките на международния джаз фестивал.

Кралете на фламенкото и салсата вдигнаха на крак хилядите си фенове на площада с хитовете Bamboleo, Djobi Djoba, Baila Me и Un Amor, публиката чу и интерпретации на My Way на Франк Синатра, Ne me quitte pas на Жак Брел, Volare на Доменико Модуньо, както и немалко инструментални композиции с виртуозни китарни сола.

Суматохата и изключително радушният прием от страна на публиката като че ли замаяха артистите и те за миг изгубиха представа къде точно са намират.

След едно от парчетата в началото, аудиторията бе възнаградена с думите Thank you, Russia! (Благодаря ти, Русия!). Още при следващата песен нещата си дойдоха на мястото и адресатът вече беше точен – Банско.

Оказа се, че има и обяснение защо липсва буквата "с" след Кинг. Членовете на групата в момента водели съдебни дела за името "Джипси кингс", и междувременно Пако, който е от първоначалния състав и е най-възрастният от братята Балиардо, гастролира по света под името "Джипси кинг на Пако Балиардо". Това е причината участието в Банско да липсва в официалния сайт Gipsykings.com.

Пако, като част от оригиналната група, създадена в Южна Франция преди точно 40 години, има над 18 милиона продадени албума по света и множество престижни награди, между които и "Грами". И той, както и останалите му колеги, свири по слух, тъй като няма академично музикално образование. Това обаче не пречи да развиват стила и виртуозността си чрез непрестанното свирене на китарите и предаването на наследството от поколенията преди тях. Според критиката те самите допринасят с нови елементи към фламенко музиката.

автор: Даниел Димитров