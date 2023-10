Татяна Воложанина сложи край на кариерата си

Татяна Воложанина обяви край на спортната си кариера в художествената гимнастика. Това съобщиха от Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ).

"Завършвам спортната си кариера, но не приключвам с гимнастиката, имах възможността да работя с най-добрите треньори, получих огромен опит и знания. Благодаря ви госпожо Раева за всичко, което сте направила за мен, благодаря на личния си треньор Силвия Стойнева-Русева и на всички хора които са изминали този път заедно с мен, вярваха в мен и ме подкрепяха. Това беше един невероятен етап в живота ми. Сега започвам нов, интересен и професионален етап като треньор. Готова съм да предам своите знания и умения. I have many plans and l don’t say Goodbye", каза Воложанина.

Президентът на БФХГ Илиана Раева отдаде дължимото на гимнастичката ни, определяйки я като "класа" и "талант".

"Много, много ще ми липсват класата и талантът ти, Татяна Воложанина...

Най-близките ми колеги от гимнастиката знаят, че аз трудно харесвам гимнастички. Още от дете е така. Но същите тези мои колеги знаят, че Таня е една от тези малко, много малко гимнастички, които са ми от любимите

Таня е класа! Таня е талант! Много обичам да я гледам. Ще ми липсва страшно много! И на състезания, и в тренировките.

Много съм ядосана на член на предишния комитет, който дава по време на курс съчетание на Таня за това, че и липсва артистичност. Това повлия твърде много на кариерата и. Не се прави така! Понятието артистичност в Художествената гимнастика е все още непонятно на голяма част от съдиите. Но това е друга тема. Това повлия твърде много, в отрицателна посока на Таня.

Последното и състезание беше клубното държавно. Тази уникална топка Таня направи след него. Любителите няма да имат привилегията да го видят на живо.

Гимнастиката губи една изключителна гимнастичка - обожавана, отричана…, но твърде ярка и впечатляваща. Не само с единствените по рода си пируети в света, а със своята чистота и прецизност в изпълнението.

Таня преживя трудни моменти, но не позволи да ги показва и споделя. Силно момиче… много интелигентна, умна и възпитана.

Таня учи сериозно в НСА и иска да стане треньор. Ще изнася и мастър класове в чужбина. Вече има покана за първия.

Танчето ми е много специално момиче. Винаги ще и помагам, ще си гледам понякога съчетанията и. С усмивка и топлина ще си спомням топката на “Принцеса Анастасия” и бухалките на “ Тоска”. Ние си знаем защо.

А когато говоря или си спомням за гимнастичката Таня, до нея винаги ще стои Силвия Стойнева. Блестящ тандем. Игри мен принос има и Брани.

А сега, на всичките и критици само ще кажа: Твърде сте малки, за да коментирате КЛАСАТА на Таня!

Обичам те, невероятна моя! Знам, че ще успееш във всичко!

Винаги можеш да разчиташ на мен!

Респект, Таня!", написа Раева.