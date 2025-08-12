София е изправена пред редица кризи, апогеят предстои

Управлението на София е изправено пред сериозни проблеми и редица кризи, смята общинският съветник от ГЕРБ Антон Койчев.

"Фактически сегашната каскада от кризи, чиито апогей предстои, е нагледна илюстрация на пълната морална делегитимация на сегашното управление. Това е симптом на едно много тежко заболяване, чиито корени се крият много назад в годините, още в концепцията на мислене, която има част от обществото. Резултатите са абсолютно очаквани, със съжаление го казвам", заяви д-р Койчев пред Bulgaria ON AIR.

Той изтъкна, че отговорността за състоянието на столицата е в управляващите, които не са успели да формират мнозинство в Общинския съвет. Вместо да търсят конструктивен диалог с опозицията и да се опитат да продължат успешните политики от миналото, те са заложили на противопоставяне, отричане и демонизиране на предишни успехи.

Според него има липса на всякаква визия, независимо от заявките преди три години и възприемането им като готов екип.

"Оказа се, че всичко това е абсолютно невярно, абсолютно лъжа. Никакъв подготвен екип нямаше. Свидетели бяхме от първите месеци на нескончаеми вътрешни коалиционни борби, извивания на ръце, отцепвания, скандали за корупционни практики", отбеляза общинският съветник.

Сред малкото положителни неща, които Койчев отчете, са инициативи на ГЕРБ, насочени към профилактика в здравеопазването, които имат добър обществен отзвук и са помогнали за ранното откриване на сериозни заболявания, спасявайки човешки животи.

Въпреки това, съветникът не скри скептицизма си към решенията по ключови проблеми като почистването на града, ремонта на инфраструктурата и управлението на депата за отпадъци. Той посочи, че има много въпроси относно капацитета и прозрачността на фирмите, които поемат тези важни дейности, и изрази притеснение, че качеството на услугите може да не бъде гарантирано.

По отношение на корупционните скандали д-р Койчев подчерта, че те не са изключение в настоящото управление.

