Млади учени се върнаха с медали от Международна олимпиада по икономика

На Международната олимпиада по икономика българският отбор спечели един сребърен и два бронзови медала. "Олимпиадата по икономика се състои от три кръга, два от които са индивидуални и един - отборен. Индивидуалните кръгове са по икономика и по финансова грамотност, а отборният кръг се провежда за 24 часа, в които участниците от един отбор разработват бизнес казус. Тази година бизнес казусът беше за построяване на мост от Азербайджан до Казахстан през Каспийско море", поясни ръководителят на отбора Йордан Цанев.

В предаването “България сутрин” Сара Илиева, която спечели бронзов медал, сподели, че най-трудното било да се намери решение, което да бъде както безопасно, така и икономически изгодно.

"Най-трудното беше всъщност, че такъв мост никъде по света не е построяван и ако бяхме приели проекта такъв, какъвто го бяха предложили, това щеше да бъде първият такъв мост в света с дължина 300 километра", разказа Илиева пред Bulgaria ON AIR.

Екипът предложи мостът да бъде изграден само за влакова линия, което намалява разходите и осигурява ефективен транспорт на товари.

Подготовката за Олимпиадата е продължила около месец и половина, а отборът, който представи страната ни, е бил избран след внимателен подбор на ученици, отличили се на националното състезание по финансова грамотност. Поради краткото време за подготовка и организационни предизвикателства, България тази година участва онлайн.

Цанев уточни, че следващата година участниците отново ще се избират чрез национални състезания по финансова грамотност, а най-добрите ще станат част от националния отбор. Той допълни, че Олимпиадата е сравнително нова и в България все още няма изградена традиция за участие, за разлика от други страни, където събитието е много популярно.

Илиева разказа, че интересът ѝ към икономиката се появил още в началото чрез участие в математически състезания, а по-късно се насочила към финансова грамотност и икономика с поглед към бъдещото си образование. Тя планира да кандидатства както в България, така и в чужбина.

