Германски изтребители ескортираха полет на Ryanair от София до Лондон

Самолет Boeing 737 на авиокомпания Ryanair, изпълняващ полет FR-9962 от София до лондонското летище "Станстед" със 174 души на борда, е бил ескортиран от германски изтребители, съобщи The Aviation Herald.

Той се е намирал над Австрия, малко преди да пристъпи във въздушното пространство на Чехия, когато не получил разрешение за влизане, припомня bTV.

Машината завила наляво, за да остане в австрийското въздушно пространство и да заобиколи територията на Чехия. Докато самолетът летял над Германия, към него се присъединили два изтребителя Euroghter, които го ескортирали до навлизането му в нидерландското въздушно пространство. Полетът продължил към Лондон кацнал безопасно на писта 04 на “Станстед“ около 2 часа след избягване на чешкото въздушно пространство.

Чехия не е допуснала самолета поради данни за атака срещу полета, допълва The Aviation Herald. Това e довело и до изпращането на изтребители Euroghter над Германия, които не установили нищо необичайно.

Самолетът останал в Станстед през нощта и възобновил полетите си на следващата сутрин.