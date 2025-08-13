IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Германски изтребители ескортираха полет на Ryanair от София до Лондон

Чехия не е допуснала самолета поради данни за атака срещу полета

13.08.2025 | 13:51 ч. Обновена: 13.08.2025 | 14:49 ч. 22
Pixabay

Pixabay

Самолет Boeing 737 на авиокомпания Ryanair, изпълняващ полет FR-9962 от София до лондонското летище "Станстед" със 174 души на борда, е бил ескортиран от германски изтребители, съобщи The Aviation Herald.

Той се е намирал над Австрия, малко преди да пристъпи във въздушното пространство на Чехия, когато не получил разрешение за влизане, припомня bTV.

Машината завила наляво, за да остане в австрийското въздушно пространство и да заобиколи територията на Чехия. Докато самолетът летял над Германия, към него се присъединили два изтребителя Euroghter, които го ескортирали до навлизането му в нидерландското въздушно пространство. Полетът продължил към Лондон кацнал безопасно на писта 04 на “Станстед“ около 2 часа след избягване на чешкото въздушно пространство.

Чехия не е допуснала самолета поради данни за атака срещу полета, допълва The Aviation Herald. Това e довело и до изпращането на изтребители Euroghter над Германия, които не установили нищо необичайно.

Самолетът останал в Станстед през нощта и възобновил полетите си на следващата сутрин.

Това се случи Dnes

Ryanair самолети София-Лондон ескорт германски изтребители
