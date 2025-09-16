IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пометеният с АТВ в Слънчев бряг Марти е изведен от реанимация

Детето е в стабилно състояние

16.09.2025 | 17:30 ч. Обновена: 16.09.2025 | 18:25 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Четиригодишният Марти, който беше сгазен от АТВ на тротоар в "Слънчев бряг" е в стабилно състояние и е изведен от реанимация, съобщи БТА, като се позовават на лекарите от "Пирогов".

Той е настанен в детската неврохирургия на болницата, където продължава лечението. Извършва се и рехабилитация.

Марти пострада, след като електическото бъги, управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев, се качи на тротоара и помете петима души. Сред тях беше и майката на Марти - Христина, която почина в болница.

