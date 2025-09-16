Пометеният с АТВ в Слънчев бряг Марти е изведен от реанимация

Четиригодишният Марти, който беше сгазен от АТВ на тротоар в "Слънчев бряг" е в стабилно състояние и е изведен от реанимация, съобщи БТА, като се позовават на лекарите от "Пирогов".

Той е настанен в детската неврохирургия на болницата, където продължава лечението. Извършва се и рехабилитация.

Марти пострада, след като електическото бъги, управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев, се качи на тротоара и помете петима души. Сред тях беше и майката на Марти - Христина, която почина в болница.