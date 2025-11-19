5 билки при подуване и газове в корема

Билките са най-естественото и достъпно средство да подпомогнем здравето си. Ако изпитвате тежест в областта на стомаха и имате проблеми с храносмилането, вижте кои билки могат да са ви от полза:

Копър

Като релаксираща и подхранваща билка за стомашните и чревните стени, копърът е особено полезен за употреба, когато има прекомерно наличие на газове и свързана с тях болка в чревния тракт. Като спазмолитик, той помага за отпускане на свитите чревни мускули и позволява на задържаните газове да се разпръснат.

Намалява неволните спазми и възстановява нормалната контрактилност на гладките мускули в червата. Благодарение на своите антимикробни съставки, копърът може да бъде полезен и за поддържане на здравословен бактериален баланс на стомашно-чревния тракт.

Често използвана билка при: газове, колики, спазми, крампи, храносмилателна слабост

Да се ползва с внимание при наличието на: гастроезофагеален рефлукс, хормоночувствително състояние.

Корен от ружа

Тази билка е известна с лечението на храносмилателна хиперацидност или изтичане на стомашна киселина. Благодарение на омекотяващото си действие, тя ефективно покрива хранопровода и стомашната лигавица, за да предотврати контакт между възпалената лигавица и стомашната киселина, което често се наблюдава при състояния като гастроезофагеален рефлукс, гастрит и пептична язва. Коренът от ружа е успокояваща билка, която помага за намаляване на възпалението на стомашно-чревния тракт, характерно за язви и възпалителни състояния.

Често използвана при: гастрит, пептична язва, гастроезофагеален рефлукс.

Внимание: най-добре да се избягва при приема на лекарства, отпускани по лекарско предписание.

Източник: Подуване и газове? 5 билки спасяват положението